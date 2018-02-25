Рамзан Кадыров не планирует поездку в Латвию ближайшие 30 лет 

Каримов выразил сожаление по поводу действий «группы политиков Латвии», которые, по его словам «готовы на всё, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижёром которого выступают США и некоторые западные страны».
«Обидно за народ Латвии, среди которого тысячи высокообразованных, интеллигентных и мудрых людей. Мы не намерены уподобляться руководству Латвии, мы строим отношения на основе дружбы, добрососедства и не собираемся гражданам Латвии при поездке в Россию запрещать гостить в Чечне», — подчеркнул Каримов, передаёт РИА Новости. При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят «сиюминутный характер».
Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из-за «списка Магнитского». По данным местных СМИ, в перечне, в том числе, значатся глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель СКР Александр Бастрыкин.