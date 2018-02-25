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Рамзан Кадыров не планирует поездку в Латвию ближайшие 30 лет
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Рамзан Кадыров не планирует поездку в Латвию ближайшие 30 лет 

Говорит Москва 25 февраля 2018
Каримов выразил сожаление по поводу действий «группы политиков Латвии», которые, по его словам «готовы на всё, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижёром которого выступают США и некоторые западные страны».
«Обидно за народ Латвии, среди которого тысячи высокообразованных, интеллигентных и мудрых людей. Мы не намерены уподобляться руководству Латвии, мы строим отношения на основе дружбы, добрососедства и не собираемся гражданам Латвии при поездке в Россию запрещать гостить в Чечне», — подчеркнул Каримов, передаёт РИА Новости. При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят «сиюминутный характер».
Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из-за «списка Магнитского». По данным местных СМИ, в перечне, в том числе, значатся глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель СКР Александр Бастрыкин.
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