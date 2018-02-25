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В Риге прошел митинг в защиту русского языка в латышских школах
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В Риге прошел митинг в защиту русского языка в латышских школах 

ТВ Центр 25 февраля 2018
Фото: ТВ Центр
Несмотря на достаточно морозный день, около трех тысяч человек собрались в центре Риги на митинг против перевода школ нацменьшинств на латышский язык, рассказал "ТВ Центр". В толпе и пенсионеры, и школьники, и мамы с детьми. Место было выбрано весьма символичное — у памятника латышскому поэту Янису Райнису. Он выступал за свободную и многонациональную страну. Об этом же говорили и протестующие.
Организаторы митинга — активисты штаба защиты русских школ, партии «Русский союз Латвии», Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии. Поводом для акции стало 229-летие первой русской школы, появившейся по указу Екатерины ll на территории, которая только век спустя стала называться Латвией.
На этой неделе латвийский сейм одобрил перевод обучения в школах нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года. При этом, в стране, где 40 процентов населения — русскоязычные, русский язык имеет лишь статус иностранного. По Латвии прокатилась целая волна митингов. Некоторые, как этот, не обошлись без провокаций. В толпе нашлись недовольные тем, что выступающие на сцене используют русский язык, а не латышский.
За защитой своего права на образование на родном языке протестующие собрали подписи под обращением. Его передадут в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ и ООН. В письме — просьба к международным организациям призвать латвийские власти к соблюдению прав человека в отношении нацменьшинств.
Лилия Акиньшина, Андрей Грис, «ТВ Центр»
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