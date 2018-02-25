В Риге прошел митинг в защиту русского языка в латышских школах

Несмотря на достаточно морозный день, около трех тысяч человек собрались в центре Риги на митинг против перевода школ нацменьшинств на латышский язык, рассказал "ТВ Центр" . В толпе и пенсионеры, и школьники, и мамы с детьми. Место было выбрано весьма символичное — у памятника латышскому поэту Янису Райнису . Он выступал за свободную и многонациональную страну. Об этом же говорили и протестующие.

Организаторы митинга — активисты штаба защиты русских школ, партии «Русский союз Латвии», Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии . Поводом для акции стало 229-летие первой русской школы, появившейся по указу Екатерины ll на территории, которая только век спустя стала называться Латвией.

На этой неделе латвийский сейм одобрил перевод обучения в школах нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года. При этом, в стране, где 40 процентов населения — русскоязычные, русский язык имеет лишь статус иностранного. По Латвии прокатилась целая волна митингов. Некоторые, как этот, не обошлись без провокаций. В толпе нашлись недовольные тем, что выступающие на сцене используют русский язык, а не латышский.