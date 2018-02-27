Как интересы Вашингтона и Москвы пересеклись в Риге

Рижский отмыв. Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии

За ним пришли Латвию сотрясает нешуточный политический скандал, способный не только изменить судьбы отдельных чиновников, но и повлиять на развитие банковской системы. Считавшийся «непотопляемым» глава местного Центробанка Илмар Римшевич был арестован по подозрению в вымогательстве и отмывании российских капиталов сомнительного происхождения. «Лента.ру» разбиралась в ситуации и в том, как пересеклись в ней интересы Вашингтона и Москвы.

Когда 17 февраля в латвийскую прессу просочилась информация о том, что в доме и на рабочем месте только вернувшегося с отдыха в Испании Римшевича прошли обыски, а самого его отвезли на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), это восприняли как неуместную шутку. Илмар Римшевич негласно считался одним из краеугольных камней государственной системы, на своем посту главы Банка Латвии он пережил уже с десяток правительств. И вдруг за ним пришли!

После допроса в БПБК главного банкира Латвии отвезли в следственный изолятор . Там он, впрочем, задержался всего на два дня. В правоохранительных органах постановили, что Римшевич может быть освобожден под залог 100 тысяч евро, и эта сумма тут же поступила на счет Государственной кассы.

Как сообщил адвокат Саулведис Варпиньш, залог внес один из друзей Римшевича. Впрочем, это едва ли подняло ему настроение: чиновника ожидает судебный процесс и почти наверняка потеря высокой должности. Римшевич наотрез отказался подавать в отставку, но ему уже запретили выполнять должностные обязанности и покидать страну.

Одним из тех, кто не скрывал радости по поводу ареста Римшевича, был уроженец России , а ныне британский подданный Григорий Гусельников , основной акционер латвийского банка Norvik. В январе этого года Norvik пожаловался на Латвию в международный арбитражный суд. В иске говорилось, что с того момента, как Гусельников пять лет назад приобрел контрольный пакет в Norvik, у банка начались крупные проблемы с госучреждениями.

«Микс совковой коррупции, совковой же бюрократии и европейской бюрократии — это страшная вещь», — жаловался бизнесмен.

Уже после задержания Римшевича Гусельников в интервью The Associaced Press поведал, что вскоре после приезда в Латвию к нему настойчиво набивался в знакомые некий Ренарс Кокинс, представленный как человек, хорошо знающий местную политическую и юридическую систему. Как-то раз Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и Римшевич. Высокопоставленный чиновник сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как у него хорошие отношения с государственной Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК), занимающейся надзором за банками. Римшевич посоветовал Гусельникову сотрудничать с Кокинсом.

Главный банкир Латвии вскоре ушел, а Кокинс написал на бумажке «100 000 [евро] в месяц» и показал Гусельникову. Доброжелатель дал понять, что все банки в Латвии сотрудничают именно таким образом. Однако Гусельников отказался — он опасался, что одними только платежами дело не ограничится. На звонки и эсэмэс Кокинса он решил не отвечать.

Однако примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым, по странному совпадению, оказался Кокинс. Тот снова пытался склонить Гусельникова к «сотрудничеству», и вновь безуспешно. Стоит отметить, что за каждым его отказом следовали новые претензии к его банку со стороны КРФК. Гусельников утверждает, что еще несколько раз встречался с Римшевичем, тот с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что Norvik в случае отказа от «сотрудничества» просто вышвырнут с рынка.

Рука Москвы Дальше — больше. Гусельников был прав, полагая, что 100 тысячами в месяц дело не ограничится. В какой-то момент его банк попытались встроить в схему по отмыву денег «с Востока». В одну из встреч Кокинс предложил провести через Norvik 100 миллионов долларов из России. Происхождение этих средств вызывало большие сомнения, но за услугу Гусельникову предложили взять миллион из этой суммы. Перечисление должен был сделать предприниматель Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и сбежавший в Россию.

То, что глава Банка Латвии внезапно оказался за решеткой, некоторые связывают с тем, что у Гусельникова обнаружилась мощная «крыша». Дело в том, что в январе прошлого года заместителем председателя совета директоров АО Norvik banka стал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Однако не стоит переоценивать возможности почетного пенсионера НАТО — у банковского скандала неожиданно оказалось второе дно.

Недавно руководство сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинило латвийский банк ABLV в отмывании денег, шедших на финансирование северокорейской ядерной программы, а также в том, что банк легализовал средства, поступавшие из Азербайджана , России и Украины . При этом в вину Банку Латвии под руководством Римшевича поставили то, что он оказал ABLV помощь, купив его ценные бумаги. Если верить министру финансов Латвии Дане Рейзниеце-Озоле, сумма сделки между Банком Латвии и ABLV составила 13 миллионов евро.

Вишенкой на этом торте стала опубликованная в сети фотография, датированная августом 2010 года. На ней Римшевич запечатлен в охотничьем домике с человеком, очень похожим на Дмитрия Пильщикова — гендиректора российского АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (эта компания попала среди прочих под санкции). Римшевич тут же объявил фото фальсификацией.

Агентство Associated Press , опубликовавшее фото, пишет, что с 2010 года Римшевич, по неподтвержденным данным, побывал в России как минимум восемь раз. В AP заявили, что уверены в подлинности фотографии. «Не исключаю, что фотография подлинная, но важно, для достижения каких целей она сейчас используется», — отреагировал на происходящее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис

«Все это свидетельствует о том, что, возможно, тут масштабная операция по дискредитации образа Латвии в глазах Запада. Министерство допускает, что это только начало, чтобы извне повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года», — заявили в военном ведомстве. Информацией о частых поездках Римшевича в Россию Кучинскис, по его словам, не располагает. Зато республиканское министерство обороны заявило об «организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции, идентичной тем, что можно было наблюдать в предвыборный период в США , Франции и Германии». В ведомстве обращают внимание на тот факт, что компрометирующая Римшевича фотография подозрительно быстро распространилась в интернет-ресурсах, которые ранее ничего о Латвии не писали. Она стала столь популярной, что на нее уже начали рисовать фотожабы.

Кто подставил банкира Илмара? Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере тоже не верит в способность местных банкиров отмывать грязные русские деньги и предположила, что ситуация с Римшевичем могла стать результатом спецоперации России. А известный в Латвии журналист Лато Лапса прямо заявил, что в банкирском деле явно проступает российский след. Предположение о том, что Россия сознательно пытается путем скандала с Римшевичем дискредитировать финансовый сектор Латвии, высказал и инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.

Сам подозреваемый утверждает, что стал неудобен для кого-то в Латвии.

«Мне недвусмысленно угрожали убийством, точнее, грозили застрелить, о чем я сообщил в правоохранительные органы, — заявил он. — Мне пришло сообщение от конкретного человека, о котором я сообщил. Это было в конце января».

В своих бедах Римшевич винит банки Norvik и ABLV. Он уверяет, что вся деятельность Гусельникова в Латвии — хорошо спланированная афера.

«Он хочет выиграть дело и получить 200 миллионов евро, чтобы уйти отсюда и оставить свой банк Латвии. Я ни у кого не вымогал и не получал взяток», — подчеркнул Римшевич, добавив, что в свое время Гусельников приобрел Norvik на чужие деньги, а истинных владельцев скрывает.

Римшевич обвиняет ABLV в том, что он обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро.

«Мы исполнить их просьбу не могли. Это нарушило бы установленные США санкции против ABLV из-за обхода ими санкций в отношении Северной Кореи. К тому же ABLV заинтересован в изменении закона об офшорах, они хотят поставить вместо меня кого-то более сговорчивого, спасти свой банк руками государства», — утверждает Римшевич.

«Экс-генсек НАТО Расмуссен, введенный в совет директоров банка, плюс разгромная публикация в Associated Press — это тяжелая артиллерия, — считает Линдерман. — Нет фактов, свидетельствующих о том, что конфликт изначально имел политическое измерение. Но он такое измерение приобрел. "Борьба с коррупцией" — любимая фишка американцев». Сегодня ни для кого не секрет, что банковская система Латвии долгие годы служила прачечной для грязных денег, выводившихся из России и не только. Латвийский оппозиционный политик Владимир Линдерман рассказал «Ленте.ру», что такое положение решительно не устраивало США. Банкир Гусельников, по его словам, человек с обширными связями на Западе и сумел найти правильных сторонников.

«Американцы, видимо, не без оснований считают, что в Латвии при пособничестве чиновников из финансового сектора отмываются российские деньги. В этой точке сошлись бизнес-интересы Гусельникова и американский политический интерес, — объясняет Линдерман. — Латвийские же власти не нашли ничего лучше, как ответить банкиру по принципу "сам дурак" — точнее, "сам ты агент Кремля". Типа Гусельников и еще какие-то банкиры затеяли этот скандал по заказу Москвы, чтобы опорочить и погубить Латвию. Но тогда логично предположить, что отставной генсек НАТО тоже русский шпион». Политик напомнил, что латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в свое время создавалось под патронажем американцев и имеет полномочия в случае необходимости действовать в обход других спецслужб.

Популярный в Латвии политик, мэр Вентспилса Айвар Лембергс считает, что нынешняя ситуация в финансовом секторе Латвии очень выгодна США.

«Латвия прощается с мечтой о том, что она станет еще одним мировым центром банковских расчетов, финансовым центром. Сегодня эта мечта похоронена, но такая ситуация в интересах США, — уверен он. — Американцы очищают себе место для коллег Трампа и его приближенных, у которых есть свои интересы в сфере банковских услуг».