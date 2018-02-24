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Тысячи эстонцев поехали в Латвию за алкоголем и бензином в знак протеста
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Тысячи эстонцев поехали в Латвию за алкоголем и бензином в знак протеста 

Газета.Ru 24 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Жители Эстонии в знак протеста против налоговой политики государства в день 100-летия независимости республики уехали в Латвию за алкоголем и автомобильным топливом, очевидцы сообщают о пробке из 3 тыс. машин на границе, передает DELFI.
Сообщается, что на акцию «24.02 — все в Латвию», организованную в фейсбуке, отправились недовольные налоговой политикой жители из десятков городов Эстонии. Предполагается, что после шоппинга в Латвии участники соберутся в латвийском городе Мазсалка, где устроят протестную акцию.
"Я уже несколько ночей нормально не спал. Не ожидал, что мероприятие будет таким массовым. Сначала мы планировали несколько сотен машин, но сейчас имеется информация о 3000", — сказал организатор акции Тармо Леппик.
Ранее сообщалось, что Эстония возглавила список самых пьющих стран Европы.
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