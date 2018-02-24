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Эстония празднует 100-летие со дня образования
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Эстония празднует 100-летие со дня образования 

Псковская губерния 24 февраля 2018
Эстонская Республика празднует 100-летие со дня образования: 24 февраля государство отмечает День независимости. В Таллине и других городах в ближайшие дни будут проходить праздничные мероприятия. Информацию о столетии Эстонии можно найти на сайте https://www.ev100.ee/ru. Отметим, что Псковская канцелярия Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге приглашает псковичей на выставку Navitrolla, которая открылась 22 февраля в 18:00 в Галерее «Цех» (Театрально-концертная дирекция, ул. Пушкина, 13). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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