Эстония празднует 100-летие со дня образования 

Эстонская Республика празднует 100-летие со дня образования: 24 февраля государство отмечает День независимости. В Таллине и других городах в ближайшие дни будут проходить праздничные мероприятия. Информацию о столетии Эстонии можно найти на сайте https://www.ev100.ee/ru. Отметим, что Псковская канцелярия Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге приглашает псковичей на выставку Navitrolla, которая открылась 22 февраля в 18:00 в Галерее «Цех» (Театрально-концертная дирекция, ул. Пушкина, 13). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».