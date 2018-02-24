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Из сейма Литвы по политическим причинам ушёл оппозиционный депутат
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Из сейма Литвы по политическим причинам ушёл оппозиционный депутат 

Парламентская газета 24 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Депутат оппозиционной фракции «Союз Отечества — христианские демократы» сейма Литвы Тадас Лангайтис сдал мандат по политическим причинам.
«Трудно понять, почему предложенные мной и другими моими коллегами поправки к закону, законопроекты и другие конструктивные предложения встречаются равнодушно, а зачастую и открыто враждебно», — цитирует слова депутата пресс-служба.
По его словам, надежды, которые питали многие перед выборами в сейм, о том, что принадлежность к конкретной партии не станет тормозом для принятия наиболее полезных для общества решений, совершенно не оправдались.
«Я убежден, что поскольку не могу результативно выполнять свои как члена парламента Литвы обещания избирателям, личный вклад в создание Литвы, как получающего все большую известность благодаря инновациям государства, я буду конструктивно реализовывать другими путями», — сказал Лангайтис.
Теперь он намерен развивать старапы в сфере высоких технологий и финансов, «создавая новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, которые будут создавать будущее Литвы и всего мира».
При этом он подчеркнул, что продолжит заниматься общественной деятельностью и будет активно участвовать в дальнейшей деятельности партии.
«Это первый случай в сейме Литвы, когда депутат уходит по собственному желанию не под юридическим давлением, — сказал политолог Юрий Долинский. — До сих пор парламентарии покидали сейм либо в результате процедур импичмента, либо в связи с лишением неприкосновенности, открытием уголовного дела».
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