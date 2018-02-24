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Двадцать лет на орбите: свежий взгляд на МКС
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Двадцать лет на орбите: свежий взгляд на МКС 

Sputnik Южная Осетия 24 февраля 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
Свежий взгляд на уникальный научно-исследовательский центр, летящий по околоземной орбите со скоростью 8 километров в секунду, — в фотогалерее Sputnik Латвия.
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