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Двадцать лет на орбите: свежий взгляд на МКС
Sputnik Южная Осетия
24 февраля 2018
Фото:
Sputnik Южная Осетия
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Свежий взгляд на уникальный научно-исследовательский центр, летящий по околоземной орбите со скоростью 8 километров в секунду, — в фотогалерее
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