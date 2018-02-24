Ещё
Министры регионального развития Грузии и Латвии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министры регионального развития Грузии и Латвии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества 

ИА Синьхуа 24 февраля 2018
Тбилиси, 23 февраля /Синьхуа/ — У Латвии всегда были хорошие отношения с Грузией. Эти отношения основываются на равноправном партнерстве сторон. Об этом сегодня заявил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Каспар Герхардт на встрече с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Зурабом Алавидзе.
По сообщению администрации министерства регионального развития Грузии, на встрече стороны рассмотрели общие вопросы, имеющие большое значение в сотрудничестве между ведомствами, в том числе сотрудничества в управлении твердыми отходами и осуществления региональных проектов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В январе общий объем купленных Китаем американских гособлигаций снизился до минимума за шесть месяцев В. Путин призвал россиян прийти на выборы президента ОЗХО поздравила Ирак с полным уничтожением запасов химоружия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму195
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России244
Третья мировая война наступила для Климкина94
Умер Александр Павловский3
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение