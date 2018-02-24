Министры регионального развития Грузии и Латвии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Тбилиси , 23 февраля / Синьхуа / — У Латвии всегда были хорошие отношения с Грузией . Эти отношения основываются на равноправном партнерстве сторон. Об этом сегодня заявил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Каспар Герхардт на встрече с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Зурабом Алавидзе

По сообщению администрации министерства регионального развития Грузии, на встрече стороны рассмотрели общие вопросы, имеющие большое значение в сотрудничестве между ведомствами, в том числе сотрудничества в управлении твердыми отходами и осуществления региональных проектов. —0—