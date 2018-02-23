Посмотреть гору 50 000 крестов, испугаться Ленина в кустах, половить огурцы палкой с гвоздями. Нищегид по Прибалтике

Как попасть

Самый дешевый и простой способ — купить билет на поезд, который идет в Калининград , и выйти в Вильнюсе. Можно брать билет не до самого Калининграда, а до одного из городов Калининградской области , где этот поезд останавливается (например, до Черняховска ). Из Москвы плацкарт будет стоить около 1700 рублей. Если покупать билет на тот же поезд, но до Вильнюса, выйдет значительно дороже, поскольку это будет международная перевозка. С Blablacar можно доехать до Вильнюса примерно за те же деньги.

Ригу) … из Москвы в Латвию

В поезде «Рига — Москва» есть общий вагон — плацкартный — по три сидячих места на нижней полке, включая нижние боковые. Места на верхнюю не продаются — их можно занимать, если никто не занял до вас. Для того чтобы с большей вероятностью занять верхнюю полку, надо прийти на вокзал заранее. Цена билета в общий вагон — около 2500 рублей, в плацкартный — около 5000. Поездка с Blablacar обойдется дешевле — 1800–2000 рублей. Поезд идет 16 часов, на машине можно доехать примерно за то же время.

Между Санкт-Петербургом и Таллином курсируют автобусы нескольких крупных компаний. Стоимость билета на автобус — от 550 до 850 рублей, ехать 6–7 часов. С Blablacar можно доехать примерно за те же деньги чуть быстрее.

… по Прибалтике на автомобиле

Менее бюджетный, но довольно удобный вариант путешествия по Прибалтике — путешествие на своем автомобиле. Так как страны Прибалтики подписали Венское соглашение, международные права для путешествия не нужны — достаточно обычных российских. Для поездки понадобится страховка, она стоит примерно 2000 рублей на две недели. Страховку можно оформить заранее или купить перед границей. Из плюсов такого путешествия — возможность заехать в замки и на эстонские острова, где с общественным транспортом не очень хорошо. Из минусов — необходимость платить за парковку, если оставляешь машину в центре города, либо сначала искать бесплатную парковку, а потом идти пешком. Дороги в Прибалтике бесплатные, но участок от эстонской границы в сторону Пскова платный (стоит пару евро). Бензин примерно в два раза дороже, чем в России

Хороший способ сэкономить — взять попутчиков или груз до первой точки маршрута через Blablacar.

… автостопом

Проживание

Двухместный номер или аренда квартиры в путешествии по Прибалтике зачастую обходится дешевле или в ту же сумму, как два койкоместа в хостеле. В Риге, Вильнюсе, Каунасе , Таллине и Лиепае можно найти двухместный номер или комнату на Airbnb за 10–20 евро. В туристическом Цесисе и Сигулде придется отдать в два раза больше. Цены на жилье, как и на всё остальное, ниже всего в Латвии и выше всего — в Эстонии.

Бесплатный ночлег

Перемещение

Латвия

Проще всего перемещаться по Латвии на автобусе. Так как страна небольшая, добраться практически куда угодно можно за несколько часов. Билеты на автобус стоят чуть дороже, чем на электричку, но автобусы ходят чаще и покрывают большее количество направлений. Цена на билеты в среднем ниже, чем в Литве и Эстонии. Она варьируется от 1,5 до 10 евро в зависимости от расстояния. Есть удобный сайт на русском языке, на котором можно смотреть расписание всех видов наземного транспорта.

Сайт железной дороги.

Литва

Автобус из Вильнюса в Каунас стоит от 6 евро, Вильнюс — Клайпеда — 15 евро. Расписание и цены можно посмотреть тут. Поезд на популярные направления стоит чуть дешевле автобуса — от 4 евро из Вильнюса в Каунас, от 14,5 евро — в Клайпеду. Расписание поездов.

Эстония

Рейсы всех автобусных компаний можно посмотреть на сайте Tpilet.

Автобус от Таллина до Тарту стоит от 8 евро, от Таллина до Пярну — от 5 евро. Цены на поезд примерно на 30% выше. Их можно посмотреть тут.

Связь

По всему Евросоюзу с недавнего времени действует единая система роуминга, при этом его поддерживают не все тарифы. Можно купить сим-карту в первой стране и использовать ее в остальных. Для Латвии самый дешевый вариант — Zelta Zivtina. Сим-карта стоит 1,5 евро. Есть разные тарифы, базовый — 3,9 евро за 150 минут, 150 смс и 150 мегабайт. В инструкции написано, что он работает только на территории Латвии, но на деле карта работала и в Эстонии. Сим-карты для интернета еще дешевле: со 100 мегабайтами на 30 дней от компании Amigo стоит 99 центов. Продаются они на заправках и в киосках. В Эстонии примерно такие же цены. Эстонские операторы — Tele2 , Elisa, Telia.

Тарифы литовских операторов (на английском).

Еда Литва

Цеппелины — гигантские клецки из картофельного теста с мясной начинкой. Обычно подаются с жареным салом. Цена — около 4 евро за порцию в зависимости от заведения. В порцию входит два цеппелина.

Латвия

Эстония

Путеводитель

Литва

Замок Гедимина — прекрасная видовая точка. Внутри замка небольшой музей, посвященный его истории. Вход — 5 евро. Рядом есть еще одна видовая точка — гора Трех крестов.

Недорого и вкусно поесть моесть можно в сетевом кафе Forto Dvaras.

Ужупис

НЕ ПОБЕЖДАЙ

НЕ ЗАЩИЩАЙСЯ

НЕ СДАВАЙСЯ

Тракай

Впечатляющий замок на озере неподалеку от Вильнюса. Восстановлен в советские годы. Внутри замка музей, вход 7 евро. Всё самое интересное видно снаружи. Можно покататься вокруг замка на лодке.

Гора крестов

Жутковатое и завораживающее место поклонения, непонятно как пережившее советские времена. Есть поверье, что раньше на этом месте находилось языческое капище. Гора крестов — небольшой холм, покрытый крестами всех размеров и мастей. Всего их более 50 000. Некоторые кресты сюда были привезены известными людьми — так, один был подарен папой Иоанном Павлом II во время визита в Литву.

Каунас

Коньяк в графине — цвета янтаря,

что, в общем, для Литвы симптоматично.

Коньяк вас превращает в бунтаря.

Что не практично. Да, но романтично.

Клайпеда

Третий по величине город Литвы. Крупный порт. Сюда стоит ехать ради разнообразных музеев и старых портовых сооружений. Родина пива «Швитурис», любимого автором этой статьи. На завод «Швитурис» бывают экскурсии (адрес: ул. Кулю Варту, 7, Клайпеда). При заводе есть хороший пивной магазин.

Куршская коса

Место, знаменитое своими дюнами и, к счастью для тех, кто не любит толпы туристов, недооцененное на туристическом рынке. Рыбацкая деревушка Нида может стать хорошей базой для исследования окрестностей. На ее территории действует контроль за строительством, что позволяет деревне сохранять первозданный вид.

Размещение — от 18 евро.

Парк Грутас

Входной билет — 7,5 евро.

Латвия

Рига

Центр Риги в летнее время оккупирован зонтиками уличных кафе, где деловито заседают туристы из Западной Европы. Здесь нужно гулять по центру, заходить в соборы, фотографировать живописные дома на Albertas Iela, сидеть на лавочке в солнечный день на набережной Двины. Самый известный памятник в Риге — памятник Свободы. Он изображает женщину, держащую в руках три звезды. Недооцененный туристами район Агенскалнс понравится любителям старинных деревянных домов.

Самым популярным местом встречи в Риге традиционно считаются часы Laima.

Очень популярное у туристов, но от этого не ставшее плохим место для обеда — кафе LIDO. Оно напоминает украинскую «Пузату Хату» и выполнено в деревенском стиле. Выглядит аляповато и функционирует по принципу столовой: берешь поднос и накладываешь себе понравившиеся разносолы.

Про мероприятия и фестивали, проходящие в Риге и других городах Латвии, можно узнать на сайте Meeting.lv.

Рынок

Юрмала и после падения железного занавеса осталась популярным местом отдыха для работников шоу-бизнеса. За заезд на территорию в летнее время на автомобиле взимается плата — 2 евро в сутки.

Лиепая

Цесис

Маленький городок со старинным замком и средневековой атмосферой. Вход в замок — 6 евро.

Сигулда

Латыши называют окрестности Сигулды «латвийской Швейцарией » из-за замка и похожих пейзажей. Вход в замок — 2 евро. У города есть хороший подробный сайт с ценами и расписаниями на русском языке.

Рядом с городом находится самая большая в Прибалтике пещера — пещера Гутманя (вход бесплатный, адрес ул. Турайдас 2а, Сигулда) — и самый известный в Латвии национальный парк Гауя.

Эстония

Таллин

Хороший способ посмотреть город — присоединиться к бесплатному туру на английском языке от компании freetour.com. В конце желательно оставить небольшие чаевые. Если тур не понравился, можно уйти в любой момент.

Для жителей Таллина городские автобусы бесплатные. Иностранцам предлагается купить карточку за 3 евро и покупать на нее поездки в киосках. Цена на одну поездку по карточке — около 1 евро. У водителя билет на 1 поездку стоит 2 евро. Контролеры в автобусах встречаются очень редко, особенно в выходные.

Cредневековое кафе «Дракон III» — прямо в здании городской ратуши — понравится любителям Средневековья, фанатам «Игры престолов» и тем, кто ищет максимально бюджетные варианты обеда. Вход в кафе выглядит неприметно. Большинство туристов ожидает, что кафе, расположенное в самом центре города, будет дорогим, и обходит его стороной. При этом в «Драконе» суп стоит 2,5 евро и к нему дают бесплатные безлимитные соленые огурцы. Их надо вылавливать палкой с гвоздями из огромной бочки. К супу ложку не дают — берите свою или пейте суп, как в Средние века. В кафе темно, как в настоящем средневековом заведении.

Блинная «Компрессор» — популярное место. Сюда заходят и туристы, и местные. В блинной атмосфера постсоветско-хипстерская, блины стоят 4–6 евро в зависимости от начинки.

Тарту

Пярну

Поесть за несколько евро можно в местном кафе Kadri.

Эстонские острова Сааремаа и Муху

На острова ходит паром за 8,4 евро с автомобиля + по 3 евро с человека. Паромы ходят раз в 1 час 10 минут, расписание можно посмотреть тут.

Автобусы между Таллином и Курессааре ходят несколько раз в день и стоят 12–17 евро с человека. Расписание автобусов по островам.

Подробнее про остров Муху.

Замки и крепости

В Эстонии есть много небольших крепостей, куда стоит заехать, если вы на машине. В некоторых крепостях располагаются музеи, вход в них, как правило, платный, но всё самое интересное можно увидеть, не заходя внутрь. Чтобы найти их на карте, можно внести в поиск Maps.me слово «castle».

Пайде

Небольшой городок на пути из Таллина в Тарту. В городе есть замок с музеем (вход 6 евро), старая церковь и пара кварталов исторической застройки. Приятное место, чтобы остановиться и размять ноги.

Vastseliina

Põltsamaa

В XVI веке была столицей Ливонского королевства.

Koluvere

Laitse

Путеводители

Хороший путеводитель по Прибалтике на русском языке вышел несколько лет назад в серии «Путешествуем сами»: «Прибалтика», автор А. Сапунов.

Что привезти?