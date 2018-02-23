Власти Финляндии поздравили Эстонию со 100-летием независимости

ХЕЛЬСИНКИ , 23 фев — РИА Новости . Президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр страны Юхи Сипиля в компании членов правительства Финляндии поздравили жителей Эстонии со столетием независимости на эстонском языке в видеоролике, который размещён в социальной сети Facebook в аккаунтах президента и правительства.

Столетие независимости Эстония отмечает 24 февраля.

В начале видеоролика Саули Ниинистё на эстонском языке зачитывает строки из книги эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость».

"Этими словами эстонский народный писатель Антон Хансен Таммсааре начинает рассказ о строительстве дома в романе «Правда и справедливость». То же самое можно сказать и о нас — финнах. Не только сотню — многие сотни лет мы строим наши дома рядом. Мы будем делать это и в будущем. Мы строим нашу общую историю с вами. С нашими соседями. С нашими друзьями", — сказал президент Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в компании министров правительства также поздравил эстонцев с праздником.

"Мы, финны и эстонцы, работаем и живем вместе изо дня в день. Наше сотрудничество является всеобъемлющим, и мы хотели бы сделать его ещё более тесным. Мы поздравляем вас с большим праздником и желаем счастья!" — отметил Сипиля.

После этого глава правительства и министры на эстонском языке хором поздравили жителей Эстонии с юбилеем.