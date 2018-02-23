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Власти Финляндии поздравили Эстонию со 100-летием независимости
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Власти Финляндии поздравили Эстонию со 100-летием независимости 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр страны Юхи Сипиля в компании членов правительства Финляндии поздравили жителей Эстонии со столетием независимости на эстонском языке в видеоролике, который размещён в социальной сети Facebook в аккаунтах президента и правительства.
Столетие независимости Эстония отмечает 24 февраля.
В начале видеоролика Саули Ниинистё на эстонском языке зачитывает строки из книги эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость».
"Этими словами эстонский народный писатель Антон Хансен Таммсааре начинает рассказ о строительстве дома в романе «Правда и справедливость». То же самое можно сказать и о нас — финнах. Не только сотню — многие сотни лет мы строим наши дома рядом. Мы будем делать это и в будущем. Мы строим нашу общую историю с вами. С нашими соседями. С нашими друзьями", — сказал президент Финляндии.
Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в компании министров правительства также поздравил эстонцев с праздником.
"Мы, финны и эстонцы, работаем и живем вместе изо дня в день. Наше сотрудничество является всеобъемлющим, и мы хотели бы сделать его ещё более тесным. Мы поздравляем вас с большим праздником и желаем счастья!" — отметил Сипиля.
После этого глава правительства и министры на эстонском языке хором поздравили жителей Эстонии с юбилеем.
В Хельсинки, в Финляндии, начиная с пятницы, широко отмечают 100-летие независимости Эстонии. В центре столицы на многих исторических и центральных зданиях вывешены флаги Эстонии. Телебашня в Хельсинки все три дня (23-25 февраля) будет подсвечена цветами эстонского флага. В субботу государственное телевидение Финляндии проведёт прямые трансляции из Таллина, где пройдут утренние торжественные мероприятия и военный парад, а вечером финские зрители в прямом эфире будут следить за торжественным приёмом у президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту.
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