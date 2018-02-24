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Эстония отметит столетие независимости республики
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Эстония отметит столетие независимости республики 

РИА Новости 24 февраля 2018
Фото: Военное обозрение
ТАЛЛИН, 24 фев — РИА Новости. Эстония отметит в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране пройдут торжественные мероприятия, в Таллине состоится военный парад.
Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.
В Таллине праздничный день начнется с торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней «Длинный Герман», с речью выступит спикер парламента Эйки Нестор.
Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие свыше одной тысячи военнослужащих из двенадцати стран, а также почти 100 единиц боевой техники, среди которых будут представлены танки вооруженных сил Великобритании Challenger.
Если погода будет благоприятной, в небе над Таллином пролетят самолеты и вертолеты эстонских Сил обороны и союзников по НАТО.
Дальнейшее празднование Дня независимости переместится на юг Эстонии. В церкви города Пайде пройдет торжественное богослужение. Праздничный день завершится президентским приемом в городе Тарту, на котором глава государства Керсти Кальюлайд выступит с торжественной речью. На президентский прием и концерт ожидается более 1500 гостей.
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