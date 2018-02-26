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Некоторые кабельные операторы Литвы продолжают показ канала «РТР», несмотря на запрет
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Некоторые кабельные операторы Литвы продолжают показ канала «РТР», несмотря на запрет 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: Newsru.com
ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Клиенты некоторых кабельных операторов Литвы, несмотря на то, что местный регулятор за якобы вскрытое в передачах «РТР-Планеты» нарушение статей закона Литвы на год запретил его показ, пока видят другие версии «РТР». Председатель Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, Эдмундас Вайтекунас признал, что «юридической ясности в вопросе нет».
Согласно вердикту регулятора, «РТР-Планета» с 23 февраля лишалась на 12 месяцев эфира за якобы установленные комиссией «разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны». «Большинство из 48 операторов сообщили о том, что канал отключен, пять указали на то, что они ретранслируют другую версию», — отметила комиссия.
"РТР-Планета" зарегистрирована в Швеции, на этот продукт и наложены санкции. Однако есть зарегистрированная в РФ версия «РТР-Россия», есть продукты «РТР» с регистрацией во Франции и Великобритании. Не отключившие их операторы ссылаются на то, что регулятор не контролировал по своим установкам их содержание и они под запрет не попадают.
Вайтекунас вынужден был согласиться с тем, что эти доводы, возможно, справедливы. «Мы следили за программой, зарегистрированной в Швеции. Содержание других программ может быть иным, этого мы не знаем», — сказал он.
Цензуры не будет
Нарушения закона регулятор усмотрел в высказываниях участников дискуссионных программ «РТР-Планеты». Как отмечал Вайтекунас, они, мол, носят систематический характер, руководство канала не желает изменить свой подход (то есть отказать в эфире некоторым участникам, высказывающим личное, но спорное мнение), поэтому регулятор решил применить более жесткие санкции. Ранее по тем же претензиям комиссия дважды (в 2015 году и в 2016 году) отключала «РТР-Планету» от эфира в Литве на три месяца.
"Чтобы выполнить требования, которые к нам предъявляет регулятор, по сути дела надо вводить цензуру канала или хотя бы программ, к которым обозначены претензии. На это канал не пойдет", — подчеркнул на встрече в Вильнюсе заместитель директора дирекции международных отношений ВГТРК Владимир Жданов. По его словам, регулятор произвольно расставляет оценочные критерии. «Комиссия пытается квалифицировать как информацию мнения, высказанные в дискуссионных программах, которые не являются ни утверждением, ни фактом, ни призывом к действию», — отметил он.
Российские ТВ-каналы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В настоящее время темный экран с информационной заставкой об отключении зрители видят на кнопках «РТР-Планеты» (у большинства операторов) и федерального канала "ТВ Центр". Последний с прошлого октября находится под полугодовым запретом по тем же, что предъявлены к «РТР-Планете», претензиям.
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