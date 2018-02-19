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Эстония проведет крупнейшие за свою историю военные учения
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Эстония проведет крупнейшие за свою историю военные учения 

РИА Новости 19 февраля 2018
Фото: АР
Эстония проведет в мае крупнейшие за всю историю страны военные учения Siil 2018 ("Ёж 2018"), сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник посетил Главный штаб Сил обороны республики, где получил обзор предстоящих операций и учений, в том числе Siil 2018.
По данным эстонских военных, в учениях, которые начнутся 2 мая и продлятся две недели, примут участие более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и солдат из 13 государств. В ходе учений планируется проверить боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии.
По мнению Ратаса, для того, чтобы такие крупные учения прошли удачно, необходимы общие усилия множества людей.
"Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки", — сказал премьер.
Глава правительства считает, что для успешного проведения учений важна поддержка работодателей и семей участников маневров.
"Отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но тем самым и он вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии", — подчеркнул премьер-министр, призвав всех работодателей способствовать участию работников в учениях.
Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель и начальник Главного штаба генерал-майор Мартин Херем также предоставили главе правительства обзор предстоящих международных миссий, в которых примут участие около 60 эстонских военных. Они отметили, что парламент по предложению правительства увеличил число эстонских военнослужащих в учебно-тренировочной миссии НАТО в Афганистане с шести до 46 человек.
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