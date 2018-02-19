Почему Эстония не получит деньги на забор с Россией

Эксперт объяснил, почему Эстония не получит от ЕС деньги на забор с Россией

Попытки официального Таллина переложить расходы на возведение стены на границе с Россией на ЕС пока не вызывают энтузиазм у Брюсселя, так как, в отличие от проблемы беженцев, мифическая "российская угроза" совсем не мотивирует страны Запада раскрыть свои кошельки. Об этом в беседе со Sputnik Эстония рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что государства Евросоюза должны увеличить расходы на защиту внешних границ ЕС в странах Балтийского региона. По словам

"Наша маленькая страна не может делать больше, чем она уже делает. Но в нашем регионе нужно еще многое сделать", — заявила президент на Мюнхенской конференции по безопасности. Кальюлайд, Эстония уже тратит на оборону 2,2% от ВВП и не может позволить себе увеличить расходы.

Кальюлайд считает, что механизм перераспределения расходов ЕС должен направить средства в те области, где это имеет наибольший смысл. В сфере безопасности, по ее мнению, это пограничные с Россией районы, что поможет странам Балтии удовлетворить оборонные потребности.

"Угроза со стороны России" — это звучит красиво, но, в отличие от проблемы беженцев, куда меньше мотивирует союз на оказание вот такой вот помощи", — убежден эксперт. Нейжмаков пояснил, что Эстония — далеко не первая восточноевропейская страна Евросоюза, которая требует от Брюсселя оплаты своих расходов на обновление границы. Ранее этим занималась Болгария, которая аргументировала такую помощь тем, что именно она сдерживает огромные толпы беженцев региона Средиземноморья от проникновения в ЕС.

При этом он добавил, что Брюсселю куда более выгодна военная "помощь" Эстонии: ведь технику и вооружения эта страна сможет закупать у ЕС, а вот стену на границе с Россией, скорее всего, построит своими силами и из своих материалов, а значит, серьезно "заработать" на проекте западноевропейским странам не удастся.

В марте 2016 года эстонское правительство одобрило детальный проект обустройства сухопутной границы с Россией. В зависимости от особенностей ландшафта и природных условий будет возведен забор высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров. Также будет установлена современная охранная система, препятствующая незаконному пересечению границы.

В феврале стало известно, что проект резко подорожал: если раньше его стоимость оценивалась в 79 миллионов евро, то, согласно последним расчетам, теперь строительство обойдется уже в 197 миллионов. Кроме того, сдвинулись и сроки реализации — с лета 2018 года на 2020 год.