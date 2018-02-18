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Бюро по борьбе с коррупцией задержало главу банка Латвии
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Бюро по борьбе с коррупцией задержало главу банка Латвии 

Газета.Ru 18 февраля 2018
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Глава банка Латвии Илмар Римшевич был задержан сотрудниками бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мариса Кучинскиса.
"В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает", — говорится в тексте заявления премьера.
Он также подчеркнул, что власти страны полностью доверяют бюро по борьбе с коррупцией и готовы предоставить его руководству всю необходимую поддержку.
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