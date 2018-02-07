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Белоруссия и Латвия договорились о ядерном сотрудничестве
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Белоруссия и Латвия договорились сотрудничать в сфере ядерной безопасности 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Правительства Белоруссии и Латвии подписали соглашение о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, сообщает БЕЛТА. Отмечается, что соглашение было заключено в среду, 7 февраля, в Минске.
Документ подписывали премьер-министры Белоруссии и Латвии Андрей Кобяков и Марис Кучинскис.
Также были подписаны меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу между правительствами двух стран и соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не намерен развивать торгово-экономические и политические отношения с ЕС в ущерб России.
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