Белоруссия и Латвия договорились о ядерном сотрудничестве

Белоруссия и Латвия договорились сотрудничать в сфере ядерной безопасности

Правительства Белоруссии и Латвии подписали соглашение о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, сообщает БЕЛТА. Отмечается, что соглашение было заключено в среду, 7 февраля, в Минске.

Также были подписаны меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу между правительствами двух стран и соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.