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Граждан России и Эстонии посадили за переправку мигрантов
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В Латвии граждане России и Эстонии получили сроки за переправку мигрантов 

РИА Новости 4 февраля 2018
Фото: Depositphotos / dianaduda
Алуксненский районный суд Латвии приговорил граждан Эстонии и России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных мигрантов, к реальным тюремным срокам, сообщает в воскресенье интернет-портал mixnews.lv.
Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.
В марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама.
За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей — четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.
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