В Латвии испугались «вмешательства Кремля» в выборы в Сейм

Начальник Бюро по защите Конституции Латвии Янис Майзитис уверен, что "недружественная" Россия непременно попытается повлиять на результаты выборов в Сейм. По его словам, на предстоящем голосовании повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб.

"Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной", — цитирует Майзитиса Sputnik Латвия. Майзитис пояснил, что отслеживание политических процессов в других странах является одной из основных задач всех национальных спецслужб. А выборы являются кульминацией этих процессов, от которых многое зависит.

Он также отметил повышенный риск того, что российские спецслужбы активизируют свою деятельность в Латвии перед выборами в Сейм, которые должны состояться 6 октября 2018 года.

Ранее глава Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство") заявила, что "влияние Москвы" на предстоящие парламентские выборы в Латвии так же реально, как и "влияние", "зафиксированное на прошедших выборах в других странах".

Одним из рисков Либиня-Эгнере назвала распространение "фейковых новостей", которое практически невозможно контролировать. Она подчеркнула, что латвийские спецслужбы пытаются найти выход из ситуации и перенять опыт других стран по борьбе с иностранным вмешательством, но пока что нет полной уверенности в том, у органов безопасности получится оградить страну от "неконтролируемого потока ложной информации".

Глава Сейма по по нацбезопасности отметила, что видит два способа борьбы с "российскими агентами влияния" — просветительскую работу среди избирателей и усиление кибербезопасности.