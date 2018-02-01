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Литва отгородилась забором от России
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Литва отгородилась забором от России 

ТК «Звезда» 1 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
На границе Российской Федерации и Литвы появился забор.
Литва построила забор на границе с Калининградской областью России.
Строительство двухметрового заграждения протяженностью 45 км обошлось литовскому бюджету в 1,3 миллиона евро, информирует «Русская служба ВВС».
Пограничники республики объяснили необходимость строительства забора борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.
Забор построен в тех местах, где отсутствуют естественные преграды. Помимо этого, по периметру установлены видеокамеры.
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