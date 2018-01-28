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В Литве отказались от «Лаборатории Касперского»
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Госструктуры Литвы отказались от продукции «Лаборатории Касперского» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Государственные структуры Литвы и информационные системы особой важности отказались от программного обеспечения российского производителя антивирусов "Лаборатория Касперского". Об этом в воскресенье со ссылкой на министерство обороны сообщила Балтийская служба новостей.
"В настоящее время все администраторы в инфраструктуре информационных систем особой важности не используют это программное обеспечение либо его удалили", — отметили в минобороны Литвы.
По данным Национального центра кибернетической безопасности, программами компании "Лаборатория Касперского" пользовалось около 5% государственных учреждений.
Распоряжение, требующее отказаться от этой продукции, во второй половине декабря приняло правительство Литвы, утверждавшее, что "программное обеспечение "Лаборатории Касперского" несет потенциальную угрозу национальной безопасности и пользующейся им информационным инфраструктурам особой важности". На замену компьютерных программ было отпущено 90 дней.
В "Лаборатории Касперского" отметили, что продолжат оказывать услуги своим клиентам в Литве, несмотря на введенные властями ограничения.
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