История с дракой на заправке получила новый поворот

Стало известно за что русская девушка избила эстонскую телезвезду

Спустя год после происшествия опубликовано видео резонансной драки на эстонской заправке, осудили за которую двоих русских. Зачинщиком же, как теперь стало известно, оказалась эстонка.

В Сети появилось видео прошлогодней нашумевшей драки. Напомним, в начале марта минувшего года эстонские СМИ всколыхнула новость о том, что на заправке Statoil на Таммсааре-теэ двое русских избили 25-летнюю участницу телешоу «Prooviabielu» («Пробный брак») Лийзу.

Девушка красочно описывала СМИ свои неимоверные страдания. С ее слов, Лийза сделала невинное замечание девушке, после чего на нее было совершено жестокое нападение. Изначально она рассказывала, что ее били двое: русская женщина и некий таксист. Впрочем, спустя всего два дня таксист резко сменил роль в ее показаниях: превратился в защитника.

Полиция сходу возбудила дело по поводу грубого нарушения общественного порядка.

«Мы знаем, что в конфликте были задействованы шесть человек — три мужчины и три женщины. На данный момент можно сказать, что их показания довольно противоречивы. В ходе первоначальной проверки было выявлено, что в конфликте участвовали представители разных национальностей. Среди них были представители Молдавии, Украины и Финляндии. Информация о том, что участвовавшие в конфликте люди являлись русскоязычными и конфликт возник на национальной почве — просто спекуляция», — цитирует Limon. ee руководителя службы профилактики и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги.

Виновных — Светлану и Андрея нашли быстро. Шестнадцатого августа им вынесли приговор: десять месяцев «условки» для Светланы и восемнадцать месяцев для Андрея. Помимо судебных издержек, они также заплатили штраф в пользу Лийзы: по 74,44 евро каждый.

Спустя полгода после суда в сети всплыло видео с той самой заправки. На нем отчетливо видно, как эстонка всячески унижает русскую девушку.

— Что ты кричишь?

— Говори на эстонском языке. Живём в Эстонии, значит надо говорить на эстонском, а не траханом русском языке. Ты что какой-то лук? {одно из оскорблений русских из словаря Рауда, прим. переводчика} Чёртов лук, стерва. Ты — лук!

— Какой «лук»?

— Иду в задницу! Ты — лук!

«Это история о том, что любой русский в прибалтике является ля местных нацэлит унтерменшем, недочеловеком», — считает эстонский правозащитник Дмитрий Линтер. «В Латвии, напомню, 40% русских проживает, в Эстонии — больше 30%, но они являются теми, кто должен отвечать за преступления, совершенные эстонцами» — заявил он «Ридусу».

Реакции от эстонских властей на опубликованное видео пока не было.