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История с дракой на заправке получила новый поворот
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Стало известно за что русская девушка избила эстонскую телезвезду 

Ридус 3 часа назад

Спустя год после происшествия опубликовано видео резонансной драки на эстонской заправке, осудили за которую двоих русских. Зачинщиком же, как теперь стало известно, оказалась эстонка.

В Сети появилось видео прошлогодней нашумевшей драки. Напомним, в начале марта минувшего года эстонские СМИ всколыхнула новость о том, что на заправке Statoil на Таммсааре-теэ двое русских избили 25-летнюю участницу телешоу «Prooviabielu» («Пробный брак») Лийзу.

Девушка красочно описывала СМИ свои неимоверные страдания. С ее слов, Лийза сделала невинное замечание девушке, после чего на нее было совершено жестокое нападение. Изначально она рассказывала, что ее били двое: русская женщина и некий таксист. Впрочем, спустя всего два дня таксист резко сменил роль в ее показаниях: превратился в защитника.

Полиция сходу возбудила дело по поводу грубого нарушения общественного порядка.

«Мы знаем, что в конфликте были задействованы шесть человек — три мужчины и три женщины. На данный момент можно сказать, что их показания довольно противоречивы. В ходе первоначальной проверки было выявлено, что в конфликте участвовали представители разных национальностей. Среди них были представители Молдавии, Украины и Финляндии. Информация о том, что участвовавшие в конфликте люди являлись русскоязычными и конфликт возник на национальной почве — просто спекуляция», — цитирует Limon. ee руководителя службы профилактики и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги.

Виновных — Светлану и Андрея нашли быстро. Шестнадцатого августа им вынесли приговор: десять месяцев «условки» для Светланы и восемнадцать месяцев для Андрея. Помимо судебных издержек, они также заплатили штраф в пользу Лийзы: по 74,44 евро каждый.

Спустя полгода после суда в сети всплыло видео с той самой заправки. На нем отчетливо видно, как эстонка всячески унижает русскую девушку.

— Что ты кричишь?

— Говори на эстонском языке. Живём в Эстонии, значит надо говорить на эстонском, а не траханом русском языке. Ты что какой-то лук? {одно из оскорблений русских из словаря Рауда, прим. переводчика} Чёртов лук, стерва. Ты — лук!

— Какой «лук»?

— Иду в задницу! Ты — лук!

«Это история о том, что любой русский в прибалтике является ля местных нацэлит унтерменшем, недочеловеком», — считает эстонский правозащитник Дмитрий Линтер. «В Латвии, напомню, 40% русских проживает, в Эстонии — больше 30%, но они являются теми, кто должен отвечать за преступления, совершенные эстонцами» — заявил он «Ридусу».

Реакции от эстонских властей на опубликованное видео пока не было.

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