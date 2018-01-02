Ещё
Литва решила восстанавливать контакты с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Татьяна Майорова
Умерла Татьяна Майорова

Премьер Литвы заявил о необходимости начать восстанавливать контакты с Россией в 2018 году 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо начать восстановление контактов с российскими властями.

«Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией. — RT), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами», — приводит его слова Tv3.

Он отметил, что на восстановление связей с Россией нужно смотреть прагматично и выдерживать чёткие стратегические границы.

«Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», — добавил Сквернялис.

Как отмечается, с 2014 года Литва не поддерживает контакты с российским руководством.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

RT на русском: последние новости
Российский журналист рассказал об обстоятельствах задержания в Латвии Oberösterreichische Nachrichten: к «суровым будням» Россия вернётся лишь после ЧМ-2018 55 лет назад в небо поднялся флагман дальнемагистральной авиации СССР Ил-62
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нидерланды приняли важное решение по делу MH17
Сердючка высказалась о запрете на фильмы РФ
Рассекречен пугающий прогноз Нострадамуса
РФ предрекли возвращение к «суровым будням»
ПФР назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение