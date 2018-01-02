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В Латвии задержали российского журналиста
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В Риге задержали журналиста ТВЦ и собираются выслать 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Кулаев заявил, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны, сообщает латвийская радиостанция Baltkom.

"Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству", — сообщил Кулаев радиостанции во вторник.

По словам журналиста, он до сих пор находится в полиции.

"Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета", — добавил Кулаев.

РИА Новости пока не располагает комментариями МВД Латвии и ТВЦ.

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