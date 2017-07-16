СМИ рассказали, почему у русской семьи в Эстонии изъяли ребенка

ТАЛЛИН, 16 июл — РИА Новости Николай Адашкевич . Ребенка изъяли из семьи граждан России в Таллине из-за антисанитарии в квартире, сообщил в воскресенье портал эстонского телерадиовещания ERR.

Как отмечается в сообщении, социальная служба Таллина в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна Анны Михайловой 8-летнюю дочь. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.

По данным портала, из судебного решения можно сделать вывод, что основанием для изъятия из семьи ребенка послужила антисанитария в квартире. На суде соцработник Карина Куслап указала на то, что в течение восьми лет соцслужба предпринимала меры, чтобы улучшить бытовую ситуацию в семье. Однако, по словам соцработника, отец ребенка отрицает наличие проблемы, а мать не хочет никаких изменений.

Отмечается, что Газарян выразил удивление произошедшим. "Понимаете, по сути, за семь с гаком лет ничего не изменилось. И вдруг такой резкий поворот, мне тоже было очень странно. Наверное, новые люди, новый взгляд, новое видение", — сказал он. По его словам, никаких письменных предписаний не было, в квартиру новые соцработники приходили два раза, требовали выкинуть книги, указывали, куда надо повесить велосипед, обратили внимание, что все спят на матрасах на полу.

По мнению Газаряна, в суде все перепутали. "С прежним соцработником Айтой Саар были хорошие отношения: она входила в наше положение, мы находили с ней общий язык. Новым социальным работникам я предложил оптимальный вариант — жена берет ребенка и уезжает в Москву, где у нее живет отец", — сказал он, отметив, что его жена прописана в Москве в двухкомнатной квартире. Он пояснил, что собирался сделать ремонт в квартире и на это время хотел отправить жену с ребенком в Москву.

Как отмечает ERR, квартира, в которой живет семья, находится в плохом состоянии, в ней давно не делали ремонт, мебель старая, комнаты не ухожены, они сильно прокурены. Оба родителя курят в квартире и не отрицают это.