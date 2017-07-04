Нацизм после смерти: На кладбищах в Эстонии запретят хоронить русских

К Митрофану Митрофановичу она приходит в будни — когда народа меньше, а покоя больше. Сколько таких свиданий ей осталось — Вера Григорьевна думать не боится. На общей с мужем траурной плите уже готовы имя и фамилия, последние 8 цифр добавят ее дети.

"Обязательно, миленький, это мое место. Я его здесь давно выбрала — ходила с эстонцем", - говорит она

Вера Григорьевна еще не знает, что титульная нация хочет нарушить ее последнее в жизни расписание. Группа эстонских активистов решила, что многолетнее соседство с русскими теперь невыносимо и за гробовой доской.

На Йыхвинском эстонском кладбище происходит уничтожение культуры конкретной национальной группы — исторические надгробия, разрушение которых началось еще во времена СССР, в последнее время приобрело еще больший размах, поскольку в дополнение к разрушению надгробий происходит погребение в эстонской части кладбища лиц из другого культурного пространства.

Основные претензии — к оформлению могил. Памятники, эпитафии, лавочки, венки — все это лишнее, большое и цветастое. А что для русских традиция, то для эстонцев — хуже смерти. Своим близким, Светлана Леонидовна сажает живые ромашки и бегонии, но семейная могила все равно не проходит местный кастинг.

Автор петиции об этнической зачистке кладбища — дочь одного старейшины лютеранского прихода. Документ благословил и лично — пастор Петер Калдор.

"Я абсолютно с этим согласен, да, я думаю так — тех, кто имеет одну культуру, хоронят там, где люди с другой культурой", - заявил пастор.

Раньше, пастор сам решал где и кого хоронить на кладбище. Но 9 лет назад, это право передали городским чиновникам, а за это время — "понаехали и поумирали".

Чтобы соблюдать петицию, нужно перекопать все кладбище. Его смотритель — коренная эстонка, теперь не понимает, как ей работать дальше. С одной стороны — возмущенные эстонцы с пастором, а с другой — закон, по которому отказать русским она не имеет права.

Живых русских в Йыхве уже больше половины. Но эстонцы убывают не по естественным, а коммерческим причинам. Ради работы в богатых странах, титульная нация массово переезжает. Несколько человек, подписавших скандальную петицию, постоянно живут в Англии. И, видимо, решили, что похоронное эмбарго сохранит эффект присутствия эстонцев в городе. В успех такого предприятия, местная власть хоть и не верит, но петицию на рассмотрение взяла.

Самое главное — смогут ли русские в перспективе оказаться там, где уже похоронены родные? Авторы петиции уверяют, что массовой эксгумации не будет, но самое тихое место на земле потеряло свой покой надолго.

Политика двойных стандартов упирается в железную ограду братской могилы в глубине погоста. Захоронение советских солдат, воевавших с фашизмом — и немецким и эстонским по подозрительному совпадению стоит на старой части кладбища, которое хотят зачистить от неправильных могил. С 2007-ого, в Эстонии действует закон, разрешающий перенос воинских захоронений с неподходящих мест. О том, что это место — именно такое, в Йыхве уже громко заявили.