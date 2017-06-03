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Партия мэра Риги Ушакова лидирует на выборах в Рижскую Думу
Блок партий «Согласие — Честь служить Риге», которая стоит во главе Рижской Думы, по предварительным данным лидирует на выборах.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, распространяемые агентством LETA.
По данным опросов, «Согласие — ЧСР» получает поддержку 42,9%. За ними идет Латвийское объединение регионов — 17,01%, Новая консервативная партия — 13,57%, «Единство» — 9,57%, Национальное объединение — 8,26%.
На 60 мест в Рижской думе претендуют 11 политических партий и объединений.
Избирательные участки на выборах в местные органы власти в Латвии закрылись в 22:00 по местному времени (совпадает с московским).
3 июня в Латвии проходят муниципальные выборы, в рамках которых изберут мэров городов, а также депутатов в 119 избирательных округах: 110 краях и девяти городах республиканского значения.
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