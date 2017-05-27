Эстония проводит военные учения на границе с РФ

Возле границы Эстонии и России начались международные военные учения Saber Knight. Командно-штабная тренировка проводится в эстонском городе Выру, участвуют порядка 700 солдат и офицеров, передает "Спутник-Эстония"

Военные из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Словакии и Дании отрабатывают совместную операцию по противодействию условному противнику. Его роль играет несуществующее государство Ботния.

"Наша цель состоит в том, чтобы согласовать работу международных сил, участвующих в операции", — сказал командир пехотной бригады Эстонии полковник Ээро Рево.

Учения Saber Knight завершатся 2 июля.