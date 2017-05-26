МИД сделал заявление в связи с высылкой Эстонией дипломатов

«Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция, безусловно, еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того, по сути, загнанные Таллином в тупик», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Таллин стремится «оправдать русофобскую политику», поддерживая миф «о российской угрозе во всех направлениях». Власти Эстонии 26 мая потребовали от генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева покинуть страну. В МИД Эстонии не сообщили о причинах данного решения.