«Образный ряд — сравнение русских с вшами — его даже национализмом не назовешь, это классический нацистский прием», - заявил Линдерман.

Линдерман требует привлечь Шноре к ответственности по статье «Разжигание межэтнической и национальной розни». Однако правозащитник сомневается в возможности того, что парламентарий будет наказан за свои слова. 19 мая депутат сейма Латвии Эдвин Шноре в своей авторской колонке в издании NA avīzе заявил, что «если однажды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь». По мнению Шноре, «советская оккупация» оставила экономику прибалтийской страны в руинах. Парламентарий посетовал на то, что русские не уезжают из Латвии «в том объеме, как хотели бы этого латыши». Население Латвии составляет 1,9 миллиона человек, из которых 800 тысяч – русские.