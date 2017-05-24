Депутат сейма (парламента) Латвии Эдвинс Шноре призван к ответу перед прокуратурой за слова о "русских вшах". С иском против него обратился правозащитник Владимир Линдерман

Активист убежден, что генеральная прокуратура Латвии должна привлечь Шноре к ответственности за сравнение России и русских со "вшами", которых "трудно извлечь из шубы" (Латвии).

Данное заявление, по мнению Линдемана, является классическим приемом из арсенала нацистов и должно трактоваться по статье о разжигании межэтнической и национальной розни, передает РИА Новости

Линдеман объявил, что подал заявление против депутата Шноре в прокуратуру, и полагает, что шансы на привлечение парламентария к ответственности за свои слова действительно есть, хоть и невелики.