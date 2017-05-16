Литва оказалась самой пьющей страной в мире

Мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года являются жители Литвы - на одного литовца в среднем приходится 16 литров в год, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. Он также назвал Литву «крупнейшей пьяницей в Европе», передает «Интерфакс»

Отметим, что Литва уже долгое время находится в числе лидеров по употреблению алкоголя. Так, в ноябре прошлого года сообщалось, что на одного жителя Литвы приходится 18 литров алкогольных напитков в год. При этом власти страны признают алкоголизм одной из самых серьезных проблем, в том числе - растущий детский алкоголизм.

Тогда же сообщалось, что на втором месте в «алкогольном рейтинге» Европы Австрия, третье место занимают эстонцы, четвертое и пятое - чехи и россияне.

Добавим, что в прибалтийских республиках очень остро строит проблема демографии - республики буквально вымирают - так, через 100 лет, как считают демографы, может не остаться латышей.