Эксперт: латыши вымрут через 100 лет

Глава отделения Международной организации по миграции в Риге Илмарс Межс в интервью изданию "Латвийская Газета" ('Latvijas Avize') заявил о том, что при текущих демографических тенденциях латышей как нацию ждет вымирание примерно через 100 лет. Демограф отметил, что за последние 25 лет уровень рождаемости в Латвии был значительно ниже уровня смертности.

В 2016 г. число умерших в Латвии на 7 тыс. превысило число новорожденных. При этом еще 10 тыс. латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. При сохранении данной тенденции через 5–10 лет уровень рождаемости в Латвии сократится еще более заметно из-за дальнейшего снижения числа потенциальных родителей. Илмарс Межс успокоил ('mierina') читателей "Латвийской газеты" заявлением о том, что латыши вымрут в долгосрочной перспективе, примерно через 100 лет.

"Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом для того, чтобы понять – это не может продолжаться вечно. За последние 5 лет Латвия потеряла 92 тыс. человек, что составляет около 5% численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что у нас достаточно населения еще на 100 лет. Я не хочу верить в то, что латыши умрут, но до сих пор мы шли по этому пути. Эта тенденция может быть изменена. Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка – тогда число латышей останется неизменным и через сто лет".

Демографическая проблема Латвии и других прибалтийских стран осложняется тем, что, как уже было отмечено, многие латыши стремятся эмигрировать из страны, а не оставаться в ней и заводить семьи с 2–3 детьми.