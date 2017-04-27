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Михаилу Барышникову предоставили гражданство Латвии
Звезде балета Михаилу Барышникову предоставили гражданство Латвии за особые заслуги, сообщает Mixnews.lv. Соответствующее постановление принял сейм.
Решение было единогласным, "за" были 84 парламентария. Барышников находился в сейме, ему преподнесли цветы.
Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет – в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей артист остался в Канаде, затем уехал в США.
В настоящее время он является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.
Ранее сообщалось, что Барышникову хотят присвоить гражданство Латвии.
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