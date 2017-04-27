Звезде балета Михаилу Барышникову предоставили гражданство Латвии за особые заслуги, сообщает Mixnews.lv. Соответствующее постановление принял сейм.

Решение было единогласным, "за" были 84 парламентария. Барышников находился в сейме, ему преподнесли цветы.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет – в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей артист остался в Канаде, затем уехал в США.

В настоящее время он является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что Барышникову хотят присвоить гражданство Латвии.