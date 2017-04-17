Латвия засекла субмарины и корабль ВМФ РФ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали две подводные лодки класса „Кило“ Вооруженных сил России», - указано в сообщении.

Судно технической поддержки подводной лодки «СС-750» военные заметили на расстоянии 20 миль.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля.

Согласно статистике НВС, за последние три года самолеты и корабли России приближались к латвийским границам 729 раз.