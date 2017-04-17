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Латвия засекла субмарины и корабль ВМФ РФ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.
«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали две подводные лодки класса „Кило“ Вооруженных сил России», - указано в сообщении.
Судно технической поддержки подводной лодки «СС-750» военные заметили на расстоянии 20 миль.
Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля.
Согласно статистике НВС, за последние три года самолеты и корабли России приближались к латвийским границам 729 раз.
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