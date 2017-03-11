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Премьер Латвии призвал не участвовать в мероприятиях ко дню легионера СС
Фото: nnm.me
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не планирует принимать участие в мероприятиях, приуроченных ко дню легионера "Ваффен-СС", которые пройдут 16 марта у памятника Свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс, передает Mixnews.lv.
По словам Варваса, Кучинскис призывает не участвовать в этих мероприятиях и других мигистров.
Сообщается, что министр юстиции страны Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".
В марте 2016 года сообщалось, что российский МИД призвал дать оценку чествованию легионеров "Ваффен-СС" в Латвии.
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