Премьер Латвии призвал не участвовать в мероприятиях ко дню легионера СС

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не планирует принимать участие в мероприятиях, приуроченных ко дню легионера "Ваффен-СС", которые пройдут 16 марта у памятника Свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс, передает Mixnews.lv.

По словам Варваса, Кучинскис призывает не участвовать в этих мероприятиях и других мигистров.

Сообщается, что министр юстиции страны Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".