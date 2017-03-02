Попытавшийся получить гражданство РФ латвиец рискует стать апатридом

Власти Латвии лишили актера Германа Андреева, пытавшегося получить российский паспорт, латвийского гражданства. Теперь мужчина может оказаться апатридом. Об этом сообщает интернет-портал mixnews.lv

«В процессе оформления документов, он внезапно стал фактически «апатридом». Латвия лишила его гражданства, не дождавшись присвоения гражданства РФ, и теперь Андреев может оказаться нелегалом и на родине, в Риге, и России, где он играет в дипломных спектаклях и занимается оформлением документов на гражданство», — говорится в публикации.

Гражданство Латвии Андреев получил по рождению. В Москве актер учился в ГИТИСе, после чего решил остаться в России и получить российский паспорт. Проблемы возникли, когда актер подал заявление об отказе от латвийского гражданства. Согласно законодательству страны, гражданство аннулируется в тот момент, когда гражданин получает паспорт другого государства. Однако Латвия лишила актера гражданства еще до того, как Андреев получил российский паспорт.

Теперь для получения гражданства России мужчине необходимо пройти еще несколько этапов, однако он не сможет этого сделать без соответствующих документов.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии, комментируя случай Андреева, заявили, что разберутся в проблеме.