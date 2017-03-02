Пытавшийся получить гражданство РФ латвийский актер рискует стать апатридом

Латвийский актер Герман Андреев, попытавшийся сменить латвийское гражданство на российское, может стать апатридом, передает интернет-портал mixnews.lv.

"В процессе оформления документов, он внезапно стал фактически "апатридом". Латвия лишила его гражданства, не дождавшись присвоения гражданства РФ, и теперь Андреев может оказаться нелегалом и на родине, в Риге, и России, где он играет в дипломных спектаклях и занимается оформлением документов на гражданство", — говорится в сообщении.

Андреев гражданин Латвии по рождению. Он учился в Риге, затем закончил ГИТИС в Москве и решил остаться в России. Для работы в театре ему нужен российский паспорт, поэтому он принял решение поменять гражданство. Проблема возникла, когда он подал заявление об отказе от латвийского гражданства. Оно аннулируется, когда человек получает паспорт другой страны. Но Латвия начала процедуру лишения гражданства до того, как он получит российское. Актер получил уведомление, что через восемь дней срок действия его гражданства заканчивается, а его паспорт станет недействительным.

"Теперь Россия не может дать ему гражданство, потому что до этого, по закону, надо пройти еще несколько этапов, которые невозможно пройти без паспорта. Гражданство ЛР у Германа будет аннулировано через восемь дней и никаких документов взамен он не получит, а значит не сможет пройти дальнейшую процедуру получения гражданства России", — сообщает издание.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии обещали разобраться в этой ситуации. Комментарии ведомство обещает предоставить позже.