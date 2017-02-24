Работники рижского аэропорта публично унизили посла ОАЭ

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от Объединенных Арабских Эмиратов из-за унижения посла страны в рижском аэропорту, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу латвийского МИД

По мнению МИД ОАЭ, латвийская сторона проявила неуважение к дипломатическому иммунитету и мусульманским традициям страны. Неуважение выразилось в требовании работников аэропорта Риги снять хиджаб и мусульманскую одежду, выдвинутом в отношении посла Эмиратов Хананы Халфаны Обайды Али аль-Мадани.

«Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии», - говорится в заявлении МИД арабской страны.

Само посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии открылось 9 февраля. Предполагалось, что этот шаг будет способствовать укреплению отношений двух стран.