В Литве русскоязычному каналу запретили использовать название страны

Министерство юстиции Литвы запретило Первому Балтийскому каналу использовать слово «Литва» в названии программы «Литовское время», объяснив это решение «антигосударственной пропагандой».

«Мы выступаем за разнообразие мнений, но мы должны решительно бороться с дезинформацией. Тем более, когда она распространяется под именем Литвы», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Милды Вайнюте.

Отмечается, что решение принято на основании выводов литовской Комиссии по телевидению и радиовещанию.

В министерстве добавили, что государственную символику Литвы разрешается использовать в том случае, если заявитель доказывает, что представляет интересы Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны.

Ранее сообщалось, что литовские депутаты намерены сократить число российских программ на телевидении.