СМИ: Разведка Эстонии обвинила Россию в ведении информационной войны против ЕС и НАТО

Россия использует подконтрольные государству СМИ для ведения информационной войны против ЕС НАТО . Об этом говорится в ежегоднике эстонского департамента информации.

«Для усиления напряжения, Россия — сама и посредством своих союзников — распространяет дезинформацию, то есть сознательно направленную на введение цели в замешательство смесь правды и лжи. Для передачи дезинформации Кремль обширно использует как подконтрольные ему русско- и иноязычные СМИ, так и бессчётные фальшивые профили в социальных сетях», — приводит текст документа РИА Новости.

В ежегоднике утверждается, что «Кремль делает всё большую ставку на враждебные к ЕС и НАТО право- и левопопулистские партии, которые становятся по всей Европе серьёзной политической силой».

Ранее министр обороны Эстонии Магнус Цахкна объяснил размещение сил НАТО «реакцией на поведение России».