Рогозина рассмешило заявление МИД Литвы о Калининграде

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook высмеял заявление Литвы об отказе от претензий на Калининградскую область. Об этом сообщают Рамблер/новости.

«Слава Богу, а то мы уже перепугались», - написал Рогозин, добавив в свой пост ссылку на заявление МИД Литвы.

Ранее в ходе конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» литовский депутат Линас Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос «возвращения» Калининграда в Европу. По его мнению, послевоенные границы уже утратили свою правовую силу. Бальсис считает, что Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма.

Многие политики прокомментировали заявление Бальсиса. Например, российский сенатор Владимир Джабаров предложил Литве «сначала вернуть России Вильнюсский край».

Позже пресс-атташе главы литовского МИД Раса Якилайтене заявила, что «Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не поднимает вопрос о статусе Калининградской области».