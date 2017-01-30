Елена Ваенга потеряла свою зарплату

Елена Ваенга поделилась печальной новостью. Певица рассказала, что умудрилась потерять свой гонорар, полученный за концерты. Об этом она рассказала своим поклонникам на странице в социальной сети. «Безголовая, профурсеточная растеряха, — говорит сама про себя звезда. — Потеряла зарплату, живи спокойно».

Поклонники тут же принялись успокаивать звезду. «Елена, есть очень мудрое выражение: «Спасибо господи, что взял деньгами!», «Леночка, вернется гораздо больше, чем потеряно!» — писали они.

Стоит отметить, что поклонники с тревогой следят за любимой звездой. Этот год начался для певицы не очень удачно. Так, около трех недель назад Елена была вынуждена отменить концерты, когда в очередной раз «слегла» с тяжелым гриппом. «Сегодня и послезавтра концерта не будет... Молю Бога, что бы к Таллину подняли...» — написала тогда Ваенга в своем микроблоге.

К счастью, сейчас со здоровьем певицы все в порядке, и концерты идут по утвержденному ранее графику.