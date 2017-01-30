В МИД Литвы пояснили позицию по территориальным претензиям к России

Литовские власти не планируют поднимать вопрос о статусе Калининградской области. С таким заявлением выступила пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Раса Якилайтене. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

«Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы», - говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД Литвы отметили, что у республики нет территориальных претензий ни к одному соседнему государству. 29 января депутат Сейма Литвы и бывший пресс-секретарь главы государства Линас Бальсис выступил с предложением «забрать Калининградскую область у России». По словам парламентария, Калининградская область была отдана под управление администрации СССР «до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательные мирный договор». Возвратом территории, по словам Бальсиса, должны заняться власти Евросоюза или Литвы. Кроме того, депутат подчеркнул, что Россия нарушила послевоенное устройство в Европе, присоединив Крым.

До 1946 года Калининград назывался Кенигсбергом, а с 1773 по 1945 год город был центром Восточной Пруссии. Регион был поделен в 1945 году на Потсдамской конференции между СССР и Польшей. Советскому союзу досталась треть Восточной Пруссии. Регион вошел в состав РСФСР как Калининградская область. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.