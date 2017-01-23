В Литве не смогли найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России

В Литве прокуроры не нашли доказательств того, что отдых литовских школьников в российских детских лагерях «помогал» России "действовать против Литвы". Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры Литвы.

Литовская прокуратора начала это расследование в 2014 году, когда в местных СМИ появились сообщения о десяти учениках вильнюсской русскоязычной гимназии, которые приняли участие в ежегодном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз». Исходя из того, что этот сбор финансируется Минобороны РФ , власти Литвы сочли, что Россия таким способом может выращивать «пятые колонны».

В рамках расследования дела в школах прошли обыски, у подростков изъяли телефоны и компьютеры для проверок.