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В Литве не смогли найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России
В Литве прокуроры не нашли доказательств того, что отдых литовских школьников в российских детских лагерях «помогал» России "действовать против Литвы". Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры Литвы.
Литовская прокуратора начала это расследование в 2014 году, когда в местных СМИ появились сообщения о десяти учениках вильнюсской русскоязычной гимназии, которые приняли участие в ежегодном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз». Исходя из того, что этот сбор финансируется Минобороны РФ, власти Литвы сочли, что Россия таким способом может выращивать «пятые колонны».
В рамках расследования дела в школах прошли обыски, у подростков изъяли телефоны и компьютеры для проверок.
В итоге в генпрокуратуре заявили, что «в результате оценки собранных данных не обнаружилось каких-либо доказательств, подтверждающих первоначальные подозрения о том, что другое государство собиралось действовать против Литовской Республики». Бюро Вильнюсской окружной прокуратуры постановило прекратить это расследование.
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