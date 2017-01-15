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В Вильнюсе забросали яйцами здание российского торгового представительства
В Вильнюсе неизвестные забросали яйцами здание российского торгового представительства при посольстве в Литве.
«Инцидент произошел 14 января в 9.25 в Вильнюсе, неизвестные забросали яйцами здание торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу», — уточнили в пресс-службе департамента полиции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».
Обстоятельства инцидента выясняются.
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