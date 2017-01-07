В Литве закрыли телепередачу из-за нацистского приветствия, показанного в эфире. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о программе «Угадай мелодию», которую показал государственный канал LRT. Участница выбросила руку в нацистском приветствии, когда угадала мелодию, написанную литовским композитором-евреем. Ведущие на это никак не отреагировали. Передача шла в записи, однако нацистский жест не был вырезан и попал в эфир. Заместитель гендиректора LRT Римвидас Палецкис извинился перед зрителями и рассказал, что съемки очередной передачи, которые должны были состояться 7 января, отменены.

"Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы", - заявил он.

Отметим, что ранее литовские власти на 3 месяца приостановили трансляцию российского канала «РТР-Планета». Они посчитали, что участники дискуссионных передач «разжигали рознь и вели пропаганду войны».

Будут ли приняты аналогичные меры к каналу LRT, пока не сообщается.