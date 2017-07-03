ФИФА назвала претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций 2017 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций 2017 года в России.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Список претендентов выглядит следующим образом:

— Карем Демирбай (матч группового этапа Германия — Камерун);

— Андре-Франк Замбо Ангисса (матч группового этапа Камерун — Австралия);

— Андре Силва (матч группового этапа Новая Зеландия — Португалия);

— Рикарду Куарежма (матч группового этапа Португалия — Мексика).

Победитель будет выявлен по результатам голосования болельщиков.

Сборная Германии впервые в своей истории завоевала Кубок конфедераций, обыграв в финале турнира команду Чили со счётом 1:0.