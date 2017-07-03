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ФИФА назвала претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций 2017 года
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций 2017 года в России.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Список претендентов выглядит следующим образом:
— Марко Фабиан (полуфинал Кубка конфедераций Германия — Мексика);
— Рауль Хименес (матч группового этапа Мексика — Новая Зеландия);
— Карем Демирбай (матч группового этапа Германия — Камерун);
— Андре-Франк Замбо Ангисса (матч группового этапа Камерун — Австралия);
— Андре Силва (матч группового этапа Новая Зеландия — Португалия);
— Рикарду Куарежма (матч группового этапа Португалия — Мексика).
Победитель будет выявлен по результатам голосования болельщиков.
Сборная Германии впервые в своей истории завоевала Кубок конфедераций, обыграв в финале турнира команду Чили со счётом 1:0.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил национальную команду Германии с победой в Кубке конфедераций 2017 года.
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