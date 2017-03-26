Американский автогонщик погиб в результате аварии во время гонки

Американский автогонщик Дэвид Стил погиб в возрасте 42 лет в результате аварии, которая произошла в гонке на автодроме Desoto Speedway во Флориде. Об этом сообщается на официальной странице трассы в Facebook.

Стил пытался обойти группу машин, когда левое колесо его автомобиля соприкоснулось с правым колесом другого автомобиля. В результате этого машина Стила подлетела, развернулась и врезалась в заградительную стену. Медикам спасти жизнь гонщика не удалось.

"Владельцы Desoto Speedway и сотрудники автодрома опечалены сегодняшней гибелью Дэвида Стила. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями, которые смотрели за тем, как он пытается выиграть свою 100-ю гонку во Флориде", - говорится в сообщении.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов Стил участвовал в других гоночных сериях, в частности он провел несколько гонок в "Индикаре" и "Наскаре".