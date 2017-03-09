Чемпион мира по мотогонкам Энтони Делаль разбился насмерть

Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Антони Деляль погиб в аварии во время тестов. Об этом сообщает Motorsport.

Француз разбился на прямой выезда с пит-лейна во время тренировки на трассе в Ногаро. 35-летний пилот готовился к 24-часовой гонке. Гонщику пытались оказать медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.

На счету Делаля пять титулов чемпиона мира в гонках на выносливость.