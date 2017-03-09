Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Чемпион мира по мотогонкам Энтони Делаль разбился насмерть
Антони Деляль
Фото: AP Photo/David Vincent
Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Антони Деляль погиб в аварии во время тестов. Об этом сообщает Motorsport.
Француз разбился на прямой выезда с пит-лейна во время тренировки на трассе в Ногаро. 35-летний пилот готовился к 24-часовой гонке. Гонщику пытались оказать медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.
На счету Делаля пять титулов чемпиона мира в гонках на выносливость.
Оставить комментарий