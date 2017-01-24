Экклстоун покинул пост руководителя «Формулы-1» после 40 лет в должности

Генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун покинул свой пост. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Auto Motor und Sport.

Отмечается, что решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы гоночной серии — американская компания Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну

«Сегодня меня сместили. Это официально, я больше не руковожу компанией. Мое место займет Чейз Кери (бывший президент 21 Century Fox, — прим. «Ленты.ру»). Моя новая должность — распространенное явление в США. Я буду пожизненным почетным президентом. Я принял эту должность, толком не понимая, что она означает», — сказал Экклстоун.

86-летний Британец руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет.